Тренер Челси: Матч против Бетиса является самым важным, но мы сможем сосредоточиться на этой игре после поединка с Форестом

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его основное внимание сейчас сосредоточено на ближайшем матче чемпионата в воскресенье, а не на ротации состава перед финалом Лиги конференций, который состоится в следующую среду.

"Сейчас мы сосредоточены на воскресной игре. Следующий матч является самым важным, но уже после 25 мая мы сможем сосредоточиться на игре в среду. Я уже говорил, что у нас недостаточно времени, чтобы восстановить силы, поэтому, конечно, нам нужно провести ротацию и что-то изменить. Нам нужно сделать некоторые изменения", - сказал Мареска.

Напомним, что 25 мая "Челси" сыграет против "Фореста", а 28 этого же месяц команда в финале ЛК встретится с "Реал Бетисом".

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