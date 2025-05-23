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Ливерпуль сделал запрос по трансферу звездного игрока Байера - Романо

Англия

Клуб стремится завершить эту сделку как можно скорее

Ливерпуль сделал запрос по трансферу звездного игрока Байера - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" сделал официальный запрос к леверкузенскому "Байеру" относительно трансфера немецкого полузащитника Флориана Виртца. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, "красные" получили предварительное согласие от самого футболиста, и теперь клубы ведут переговоры по сумме трансфера и условиям сделки.

"Ливерпуль" стремится завершить эту сделку как можно скорее, чтобы избежать длительной саги и возможных неожиданностей. "Красные" нацелены подписать игрока в ближайшее время.

Добавим, что Флориан в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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Байер (Леверкузен) Ливерпуль Флориан Виртц
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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