Ноттингем Форест - Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Битва за попадание в Лигу чемпионов в заключительном 38-м туре английской Премьер-лиги. Находящийся на 5-й строчке "Челси" в таблице отправляется в гости к отстающему на один балл и на две позиции "Ноттингему Форесту". Учитывая, что гарантированно обеспечить выполнение своих задач обе команды могут только благодаря победе, мотивации у них будет хоть отбавляй.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25-го мая.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Челсі Смотреть трансляцию