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Ноттингем Форест - Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ноттингем Форест - Челси: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25 мая ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ноттингем Форест - Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Битва за попадание в Лигу чемпионов в заключительном 38-м туре английской Премьер-лиги. Находящийся на 5-й строчке "Челси" в таблице отправляется в гости к отстающему на один балл и на две позиции "Ноттингему Форесту". Учитывая, что гарантированно обеспечить выполнение своих задач обе команды могут только благодаря победе, мотивации у них будет хоть отбавляй.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25-го мая.

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Онлайн видеотрансляцию игры вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Челсі
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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