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Ираола: Борнмуту очень важно финишировать в топ-10
Специалист настроен на победу в матче против лис
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола выступил на пресс-конференции накануне последнего матча команды в текущем сезоне в АПЛ, где клуб сыграет против "Лестера".
"Я выберу команду, которая, по моему мнению, даст нам больше гарантий хорошо выступить и выиграть у "лис". Для меня это очень важная игра. Я хочу быть в топ-10. Я хочу закончить победой дома перед нашими болельщиками.
Но сейчас для нас очень важно финишировать в топ-10. Я хочу закончить с победой. Я хочу закончить очень хороший сезон, чувствуя, что мы сделали что-то хорошее".
Напомним, что матч "Борнмут" - "Лестер Сити" состоится 25 мая. Начало - в 18:00 по Киеву.
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