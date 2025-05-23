Ираола: Борнмуту очень важно финишировать в топ-10

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола выступил на пресс-конференции накануне последнего матча команды в текущем сезоне в АПЛ, где клуб сыграет против "Лестера".

"Я выберу команду, которая, по моему мнению, даст нам больше гарантий хорошо выступить и выиграть у "лис". Для меня это очень важная игра. Я хочу быть в топ-10. Я хочу закончить победой дома перед нашими болельщиками.

Но сейчас для нас очень важно финишировать в топ-10. Я хочу закончить с победой. Я хочу закончить очень хороший сезон, чувствуя, что мы сделали что-то хорошее".