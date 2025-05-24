Клуб АПЛ отпустит своего основного игрока в конце сезона

Кайл Уокер-Питерс покинет "Саутгемптон", сыграв свой последний матч за клуб в эти выходные.

28-летний английский правый защитник станет свободным агентом по окончании этого сезона и начнет поиск нового клуба. Вариантов продолжения карьеры пока нет, но игрок настроен подождать.

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Уокер-Питерс в этом сезоне АПЛ провел на поле 33 матча, отдав две результативные передачи.