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Клуб АПЛ отпустит своего основного игрока в конце сезона

Англия

Латераль будет вынужден искать новую команду

Клуб АПЛ отпустит своего основного игрока в конце сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кайл Уокер-Питерс покинет "Саутгемптон", сыграв свой последний матч за клуб в эти выходные.

28-летний английский правый защитник станет свободным агентом по окончании этого сезона и начнет поиск нового клуба. Вариантов продолжения карьеры пока нет, но игрок настроен подождать.

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Уокер-Питерс в этом сезоне АПЛ провел на поле 33 матча, отдав две результативные передачи.

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АПЛ Саутгемптон Кайл Уокер-Питерс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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