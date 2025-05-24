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Клуб АПЛ отпустит своего основного игрока в конце сезона
Латераль будет вынужден искать новую команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кайл Уокер-Питерс покинет "Саутгемптон", сыграв свой последний матч за клуб в эти выходные.
28-летний английский правый защитник станет свободным агентом по окончании этого сезона и начнет поиск нового клуба. Вариантов продолжения карьеры пока нет, но игрок настроен подождать.
Уокер-Питерс в этом сезоне АПЛ провел на поле 33 матча, отдав две результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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