Воспитанник Манчестер Сити может перейти в клуб из Ливерпуля

Клуб из Ливерпуля тоже вступил в борьбу за форварда "Ипсвича".

На этой неделе состоялись переговоры между "Эвертоном" и Лиамом Делапом. В ходе встречи клуб представил свой проект развития нападающему. К тому же, на встрече присутствовал главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес, выразивший свои аргументы английскому игроку.

Также отмечается, что "Челси" и "Манчестер Юнайтед" до сих пор заинтересованы в этом трансфере.

Клаусулу в 30 миллионов фунтов стерлингов готовы выплатить все три клуба, но "Эвертон" предлагает гораздо лучшие личные условия.

Читайте также Английские СМИ рассказали о трансферном бюджете Манчестер Юнайтед на лето

Этот сезон стал настоящим прорывом для Делапа: он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.