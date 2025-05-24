  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Воспитанник Манчестер Сити может перейти в клуб из Ливерпуля

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воспитанник Манчестер Сити может перейти в клуб из Ливерпуля

Англия

Ещё один вариант для игрока

Воспитанник Манчестер Сити может перейти в клуб из Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб из Ливерпуля тоже вступил в борьбу за форварда "Ипсвича".

На этой неделе состоялись переговоры между "Эвертоном" и Лиамом Делапом. В ходе встречи клуб представил свой проект развития нападающему. К тому же, на встрече присутствовал главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес, выразивший свои аргументы английскому игроку.

Также отмечается, что "Челси" и "Манчестер Юнайтед" до сих пор заинтересованы в этом трансфере.

Клаусулу в 30 миллионов фунтов стерлингов готовы выплатить все три клуба, но "Эвертон" предлагает гораздо лучшие личные условия.

Читайте такжеАнглийские СМИ рассказали о трансферном бюджете Манчестер Юнайтед на лето

Этот сезон стал настоящим прорывом для Делапа: он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Клуб АПЛ отпустит своего основного игрока в конце сезона
yellow-arrow
Ираола: Борнмуту очень важно финишировать в топ-10
yellow-arrow
Тренер Челси: Матч против Бетиса является самым важным, но мы сможем сосредоточиться на этой игре после поединка с Форестом
Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Ипсвич Таун Лиам Делап
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости