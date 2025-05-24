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Воспитанник Манчестер Сити может перейти в клуб из Ливерпуля
Ещё один вариант для игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Клуб из Ливерпуля тоже вступил в борьбу за форварда "Ипсвича".
На этой неделе состоялись переговоры между "Эвертоном" и Лиамом Делапом. В ходе встречи клуб представил свой проект развития нападающему. К тому же, на встрече присутствовал главный тренер "ирисок" Дэвид Мойес, выразивший свои аргументы английскому игроку.
Также отмечается, что "Челси" и "Манчестер Юнайтед" до сих пор заинтересованы в этом трансфере.
Клаусулу в 30 миллионов фунтов стерлингов готовы выплатить все три клуба, но "Эвертон" предлагает гораздо лучшие личные условия.
Этот сезон стал настоящим прорывом для Делапа: он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
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