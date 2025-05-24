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Саудовский клуб может купить Бруну Фернандеша

Англия

Неудачный сезон игрока может стать последним в Англии

Саудовский клуб может купить Бруну Фернандеша

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Хиляль" готов предложить 100 миллионов фунтов стерлингов за капитана "Манчестер Юнайтед".

Саудовский клуб планирует усилить свои ряды португальцем Бруном Фернандешом, за которого готовы выложить сумму, близкую к 100 миллионам евро.

Игроку будет предоставлено время до конца следующей недели, чтобы решить, хочет ли он покинуть свой нынешний клуб, при этом "Аль-Хиляль" может предложить заработную плату в размере 65 миллионов фунтов стерлингов на сезон в Саудовской Про-лиге.

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"Бавария" также присматривается и возможно сделает первый шаг к соглашению с Фернандешем, хотя сумма, которую захочет "Юнайтед", скорее всего, станет камнем преткновения для мюнхенцев.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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