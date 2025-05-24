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Саудовский клуб может купить Бруну Фернандеша
Неудачный сезон игрока может стать последним в Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Хиляль" готов предложить 100 миллионов фунтов стерлингов за капитана "Манчестер Юнайтед".
Саудовский клуб планирует усилить свои ряды португальцем Бруном Фернандешом, за которого готовы выложить сумму, близкую к 100 миллионам евро.
Игроку будет предоставлено время до конца следующей недели, чтобы решить, хочет ли он покинуть свой нынешний клуб, при этом "Аль-Хиляль" может предложить заработную плату в размере 65 миллионов фунтов стерлингов на сезон в Саудовской Про-лиге.
"Бавария" также присматривается и возможно сделает первый шаг к соглашению с Фернандешем, хотя сумма, которую захочет "Юнайтед", скорее всего, станет камнем преткновения для мюнхенцев.
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