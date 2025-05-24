Ньюкасл переподписал контракт со своим преданным фанатом

Дэн Берн продлил контракт с "Ньюкаслом" на один год.

Английский центральный защитник пролонгировал трудовой договор со своим клубом.

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В этом сезоне игрок провел на поле 45 игр, забил 2 мяча и 2 раза ассистировал партнёрам.Портал Transfermarkt оценивает Берна в 7 миллионов евро.