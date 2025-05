Потребовался год. Юрген Клопп вернулся в Ливерпуль. ВИДЕО

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вернулся в город.

Он поучаствовал в благотворительном вечере от LFC Foundation. Немецкий специалист поздравил "Ливерпуль" и Арне Слота, а также поделился ожиданиями от празднования.

“Let’s have the best weekend of our lives, so far!” ✨



A special message from Jürgen Klopp ????️ @LFCFoundation pic.twitter.com/n0bpMK91bc