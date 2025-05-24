Потребовался год. Юрген Клопп вернулся в Ливерпуль. ВИДЕО

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вернулся в город.

Он поучаствовал в благотворительном вечере от LFC Foundation. Немецкий специалист поздравил "Ливерпуль" и Арне Слота, а также поделился ожиданиями от празднования.

"Привет! Итак, я вернулся, вернулся в Ливерпуль. Снова здесь, в замечательном соборе. И, да, для Ливерпульского фонда. Наконец-то. Фонд ЛФК.

Наконец-то. Мне потребовался год, чтобы вернуться обратно. Но теперь я здесь. Так что впереди выходные. Ух ты. Я слышал, город будет шуметь. Уверен, что так и будет.

Я сказал вам в последний день, что с этого момента я буду одним из вас. Да. Стоять в черном костюме, возможно, не лучший пример, но в выходные.

Я постараюсь быть частью этого, насколько вы мне позволите. Поздравляю с прошедшим сезоном. Фантастика, фантастика, фантастика. Я получил огромное удовольствие. Поздравляю команду. Особенно поздравляю Арне. Какой парень и какой тренер.

Давайте проведем лучший уик-энд в нашей жизни, потому что впереди еще много отличных выходных с его замечательной командой и этим великим клубом. Всего наилучшего. До встречи, пока", - сказал Клопп.