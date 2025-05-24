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Потребовался год. Юрген Клопп вернулся в Ливерпуль. ВИДЕО

Англия

Его всегда рады видеть

Потребовался год. Юрген Клопп вернулся в Ливерпуль. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вернулся в город.

Он поучаствовал в благотворительном вечере от LFC Foundation. Немецкий специалист поздравил "Ливерпуль" и Арне Слота, а также поделился ожиданиями от празднования.

"Привет! Итак, я вернулся, вернулся в Ливерпуль. Снова здесь, в замечательном соборе. И, да, для Ливерпульского фонда. Наконец-то. Фонд ЛФК.

Наконец-то. Мне потребовался год, чтобы вернуться обратно. Но теперь я здесь. Так что впереди выходные. Ух ты. Я слышал, город будет шуметь. Уверен, что так и будет.

Я сказал вам в последний день, что с этого момента я буду одним из вас. Да. Стоять в черном костюме, возможно, не лучший пример, но в выходные.

Я постараюсь быть частью этого, насколько вы мне позволите. Поздравляю с прошедшим сезоном. Фантастика, фантастика, фантастика. Я получил огромное удовольствие. Поздравляю команду. Особенно поздравляю Арне. Какой парень и какой тренер.

Давайте проведем лучший уик-энд в нашей жизни, потому что впереди еще много отличных выходных с его замечательной командой и этим великим клубом. Всего наилучшего. До встречи, пока", - сказал Клопп.

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Напомним, что Юрген Клопп в конце прошлого сезона ушёл из "Ливерпуля".

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Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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