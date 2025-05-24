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Потребовался год. Юрген Клопп вернулся в Ливерпуль. ВИДЕО
Его всегда рады видеть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вернулся в город.
Он поучаствовал в благотворительном вечере от LFC Foundation. Немецкий специалист поздравил "Ливерпуль" и Арне Слота, а также поделился ожиданиями от празднования.
"Привет! Итак, я вернулся, вернулся в Ливерпуль. Снова здесь, в замечательном соборе. И, да, для Ливерпульского фонда. Наконец-то. Фонд ЛФК.
Наконец-то. Мне потребовался год, чтобы вернуться обратно. Но теперь я здесь. Так что впереди выходные. Ух ты. Я слышал, город будет шуметь. Уверен, что так и будет.
Я сказал вам в последний день, что с этого момента я буду одним из вас. Да. Стоять в черном костюме, возможно, не лучший пример, но в выходные.
Я постараюсь быть частью этого, насколько вы мне позволите. Поздравляю с прошедшим сезоном. Фантастика, фантастика, фантастика. Я получил огромное удовольствие. Поздравляю команду. Особенно поздравляю Арне. Какой парень и какой тренер.
Давайте проведем лучший уик-энд в нашей жизни, потому что впереди еще много отличных выходных с его замечательной командой и этим великим клубом. Всего наилучшего. До встречи, пока", - сказал Клопп.
“Let’s have the best weekend of our lives, so far!” ✨— Liverpool FC (@LFC) May 23, 2025
A special message from Jürgen Klopp ????️ @LFCFoundation pic.twitter.com/n0bpMK91bc
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Напомним, что Юрген Клопп в конце прошлого сезона ушёл из "Ливерпуля".
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