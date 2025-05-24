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В следующий сезон Саутгемптон поведёт новый тренер
Не долго был без работы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Саутгемптон" достиг соглашения с Уиллом Стиллом, который станет их новым главным тренером.
Он присоединится к команде по трехлетнему контракту. Ранее специалист покинул французский "Ланс" по семейным обстоятельствам.
Следующий сезон "Святые" начнут в Чемпионшипе, куда вылетели с последнего места АПЛ.
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Источник:Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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