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В следующий сезон Саутгемптон поведёт новый тренер

Англия

Не долго был без работы

В следующий сезон Саутгемптон поведёт новый тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Саутгемптон" достиг соглашения с Уиллом Стиллом, который станет их новым главным тренером.

Он присоединится к команде по трехлетнему контракту. Ранее специалист покинул французский "Ланс" по семейным обстоятельствам.

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Следующий сезон "Святые" начнут в Чемпионшипе, куда вылетели с последнего места АПЛ.

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АПЛ Саутгемптон Уильям Стилл
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Денис Снигур
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