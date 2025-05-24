В следующий сезон Саутгемптон поведёт новый тренер

"Саутгемптон" достиг соглашения с Уиллом Стиллом, который станет их новым главным тренером.

Он присоединится к команде по трехлетнему контракту. Ранее специалист покинул французский "Ланс" по семейным обстоятельствам.

Следующий сезон "Святые" начнут в Чемпионшипе, куда вылетели с последнего места АПЛ.