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Клопп: Я очень разочарован реакцией болельщиков Ливерпуля
Недопустимое отношение к собственному воспитаннику
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Юрген Клопп выразил свое разочарование тем, что болельщики "Ливерпуля" освистывали Трента Александера-Арнольда после того, как защитник объявил о своем уходе из клуба нынешним летом.
"Я смотрел игру, когда он вышел на поле, и услышал освистывание. Я старый, и подумал, что это может быть мой слух, поэтому я снова увеличил громкость и услышал освистывание. Мне понадобилось еще 10 секунд, чтобы осознать это, и я выключил телевизор.Честно говоря, я не мог быть более разочарован в этот момент. Это не мы, на 100% не мы. Каждый день он отдавал абсолютно всё ради этого значка. Теперь, после 20 лет, он решил, что хочет уйти куда-нибудь еще. Если кто-то и должен злиться из-за этого, то это владельцы, но они не такие".
Напомним, некоторые болельщики высмеивали Александера-Арнольда после его выхода на замену в ничейном матче "Ливерпуля" с "Арсеналом" (2:2) в минувшие выходные. Ожидается, что 26-летний игрок присоединится к "Реалу" на правах свободного агента этим летом, по сообщениям ESPN , испанский клуб хочет, чтобы правый защитник присоединился к ним вовремя, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира этим летом.
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