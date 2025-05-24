Клопп: Я очень разочарован реакцией болельщиков Ливерпуля

Юрген Клопп выразил свое разочарование тем, что болельщики "Ливерпуля" освистывали Трента Александера-Арнольда после того, как защитник объявил о своем уходе из клуба нынешним летом.

"Я смотрел игру, когда он вышел на поле, и услышал освистывание. Я старый, и подумал, что это может быть мой слух, поэтому я снова увеличил громкость и услышал освистывание. Мне понадобилось еще 10 секунд, чтобы осознать это, и я выключил телевизор.Честно говоря, я не мог быть более разочарован в этот момент. Это не мы, на 100% не мы. Каждый день он отдавал абсолютно всё ради этого значка. Теперь, после 20 лет, он решил, что хочет уйти куда-нибудь еще. Если кто-то и должен злиться из-за этого, то это владельцы, но они не такие".

Напомним, некоторые болельщики высмеивали Александера-Арнольда после его выхода на замену в ничейном матче "Ливерпуля" с "Арсеналом" (2:2) в минувшие выходные. Ожидается, что 26-летний игрок присоединится к "Реалу" на правах свободного агента этим летом, по сообщениям ESPN , испанский клуб хочет, чтобы правый защитник присоединился к ним вовремя, чтобы сыграть на клубном чемпионате мира этим летом.