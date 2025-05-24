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Фулхэм - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Горожанам" очень нужна эта победа

Фулхэм - Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

25 травня 2025 року о 18:00 на стадіоні "Крейвен Коттедж" у Лондоні відбудеться матч Англійської Прем’єр-ліги між "Фулгемом" та "Манчестер Сіті". "Містяни" йдуть на третьому місці, однак у випдку поразки можуть поступитися місцем і завершити сезон вже на шостій сходинці. "Дачники" ж можуть покращити у випадку перемоги і завершити сезон на дев'ятому місці. Чи вдасться команді Гвардіоли втримати позиції, адже "Фулгем" частенько в цьому сезоні припідносив сюрпризи грандам?

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Онлайн видеотрансляцию игры вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports ОТТ.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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