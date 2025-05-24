Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Больше чемпиона АПЛ прошлого сезона. Стало известно, какую сумму получит победитель плей-офф Чемпионшипа
Трудно поверить
Фото - EFL
Стало известно, какую сумму получит победитель плей-офф Чемпионшипа.
24 мая состоится матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерлендом". По информации Sky Sports, победитель этого противостояния получит 220 млн фунтов.
По информации BBC Sport, оба финалиста плей-офф чемпионата также получают долю от выручки с билетов на "Уэмбли", которая составляет около 2 миллионов фунтов стерлингов.
В 2024 году победители получили 140 млн фунтов, годом ранее – 170 млн фунтов.
Для сравнения, чемпион АПЛ прошлого сезона "Манчестер Сити" получил около 175.9 млн фунтов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерлендом" состоится 24 мая и начнётся в 17:01 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание
- Более двух сотен БПЛА, десяток танков и прочее. Генштаб опубликовал потери РФ за минувшие сутки
- Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
- Забарный узнал свои оценки в матче против Манчестер Сити
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения