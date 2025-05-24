Больше чемпиона АПЛ прошлого сезона. Стало известно, какую сумму получит победитель плей-офф Чемпионшипа

Стало известно, какую сумму получит победитель плей-офф Чемпионшипа.

24 мая состоится матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерлендом". По информации Sky Sports, победитель этого противостояния получит 220 млн фунтов.

По информации BBC Sport, оба финалиста плей-офф чемпионата также получают долю от выручки с билетов на "Уэмбли", которая составляет около 2 миллионов фунтов стерлингов.

В 2024 году победители получили 140 млн фунтов, годом ранее – 170 млн фунтов.

Для сравнения, чемпион АПЛ прошлого сезона "Манчестер Сити" получил около 175.9 млн фунтов.

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Напомним, что матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерлендом" состоится 24 мая и начнётся в 17:01 по киевскому времени.