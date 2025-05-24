Ливерпуль - Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Этот сезон для "Кристал Пэлас" уже навсегда в истории этого клуба и как бы ни закончился последний тур, они все уже герои. Создать проблемы "Ливерпулю" на "Энфилде" — это всегда непросто, но если кто-то и способен на подобное, то это именно "стекольщики".

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" Смотреть трансляцию

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