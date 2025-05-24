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Ливерпуль - Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Оливер Гласнер попытается подпортить вечеринку на "Энфилде"
Getty Images / Global Images Ukraine
Этот сезон для "Кристал Пэлас" уже навсегда в истории этого клуба и как бы ни закончился последний тур, они все уже герои. Создать проблемы "Ливерпулю" на "Энфилде" — это всегда непросто, но если кто-то и способен на подобное, то это именно "стекольщики".
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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