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Ливерпуль - Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Оливер Гласнер попытается подпортить вечеринку на "Энфилде"

Ливерпуль - Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Этот сезон для "Кристал Пэлас" уже навсегда в истории этого клуба и как бы ни закончился последний тур, они все уже герои. Создать проблемы "Ливерпулю" на "Энфилде" — это всегда непросто, но если кто-то и способен на подобное, то это именно "стекольщики".

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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