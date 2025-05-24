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Из одного клуба. АПЛ назвала лучшего футболиста и лучшего молодого игрока сезона
Заслужили
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ назвала лучшего футболиста и лучшего молодого игрока сезона.
Лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги был признан нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
⚽️ 28 goals— Premier League (@premierleague) May 24, 2025
????️ 18 assists
???? 1 Mo Salah pic.twitter.com/gRiFqS9Jb4
В этом сезоне Салах отметился в чемпионате 28-ю голами и 18-ю голевыми передачами.
Лучшим молодым футболистом признан полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх.
Bossing it in midfield, all season ???? pic.twitter.com/b7wTAALYxl— Premier League (@premierleague) May 24, 2025
Нидерландский футболист проводит второй сезон в "Ливерпуле", ног хорошо проявил себя при новом тренере Арне Слоте. На его счету 4 голевые передачи в АПЛ.
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К слову, в конце апреля, "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии сезона 2024/25.
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