Из одного клуба. АПЛ назвала лучшего футболиста и лучшего молодого игрока сезона

АПЛ назвала лучшего футболиста и лучшего молодого игрока сезона.

Лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги был признан нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

В этом сезоне Салах отметился в чемпионате 28-ю голами и 18-ю голевыми передачами.

Лучшим молодым футболистом признан полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх.

