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Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот и его команда уже хотят как можно скорее поднять трофей

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" только в последнем туре наконец-то получит шанс поднять трофей Английской Премьер-лиги над своей головой. Болельщики соберутся на стадионе далеко не только для того, чтобы посмотреть 90 минут футбола. Самое интересное будет потом. Однако для начала нужно оформить победу, чтобы не было даже малейшего повода для грусти.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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