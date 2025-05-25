Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ливерпуль" только в последнем туре наконец-то получит шанс поднять трофей Английской Премьер-лиги над своей головой. Болельщики соберутся на стадионе далеко не только для того, чтобы посмотреть 90 минут футбола. Самое интересное будет потом. Однако для начала нужно оформить победу, чтобы не было даже малейшего повода для грусти.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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