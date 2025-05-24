Чемпионшип. Шеффилд Юнайтед – Сандерленд 1:2. Черные коты вырывают путевку в АПЛ на последних минутах

Решающий матч за последнюю путевку в АПЛ на следующий сезон завершен. "Бернли" и "Лидс" уже давно себе гарантировали участие в Премьер-лиге благодаря первому и второму местам в Чемпионшипе. Оставалась последняя путевка, за которую боролись "Шеффилд Юнайтед" и "Сандерленд". Уже накануне было очевидно, что фаворитом является команда Криса Уайлдера, которая не так давно была в высшем дивизионе и теперь была настроена туда вернуться. Как оказалось, не сегодня.

Свою силу "клинки" показали не только на бумаге, но и на футбольном поле. То есть это тот случай, когда фавориты забрали инициативу с первых минут и начали активное давление на чужие ворота. Киффер Мур мог открывать счет уже на третьей минуте встречи, лишь невероятный сэйв Паттерсона спас "черных котов". Вместе с тем сейвом, повреждение получил основной центральный защитник "Сандерленда" О'Нин, поэтому он вынужденно досрочно покинул пределы поля.

А когда казалось, что вот наконец может быть шанс у команды Режиса Ле Бри, ведь они заработали угловой, то мы наоборот увидели гол в их ворота. Неудачная подача привела к контратаке, которую начал Густаво Хамер. Он отдал вперед под забегание Кэмпбеллу, который красиво перебросил голкипера и открыл счет в финале.

Через несколько минут "клинки" удвоили свое преимущество, однако в активном офсайде во время удара Барроуза находился Винисиус Соуза, он перекрывал обзор голкиперу, из-за чего после просмотра ВАР взятие ворот все же отменили. Только после этого "Сандерленд" хоть слегка проснулся и мы увидели их в атаке, впрочем до реальной опасности свои моменты они доводить не могли.

Во втором тайме давление со стороны "Шеффилда" продолжилось, несколько неплохих попыток от Мура и Кэмпбелла, но то защитник блокирует удар, то Паттерсон прекрасно справлялся со своей работой. Но не покидало ощущение, что второй гол "клинков" назревает. Они куда ближе к своему второму, чем "Сандерленд" к тому, чтобы сравнять. Брукс обокрал защитника на 70-й минуте и должен был забивать второй для своей команды, но и здесь вратарь "Сандерленда" спас свою команду.

Несмотря на логику хода матча, именно "черные коты" забили свой гол, будто отблагодарив своего вратаря за все старания, благодаря которым они оставались в игре. Быстрая атака, которая потянулась с левого фланга, несколько передач с движением вперед и просто замечательная передача от Робертса на ход Майенди, который избежал опеки защитников и имел шанс для удара. Выстрел в ближнюю девятку не оставил шансов Куперу, 1:1. В этот момент "клинки" могли начать вспоминать все моменты, которые они не смогли реализовать до этого.

После пропущенного гола игра стала открытой и уже не было очевидно, кто вообще здесь является фаворитом. "Сандерленд" прекрасно воспользовался растерянностью соперника и в компенсированное арбитром время Том Уотсон пробил бильярдным ударом в нижний угол ворот и вывел свою команду вперед не только в этом матче, но и дал ей путевку в АПЛ. Кто бы мог подумать? Особенно после такого первого тайма. "Сандерленд" возвращается в Премьер-лигу. Последний раз они были там в 2017 году, поэтому поздравляем их с возвращением. А "клинки" если и могут кого-то обвинять в этом поражении, то только сами себя.

Чемпионшип. Плей-офф. Финал.

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Сандерленд" 1:2

Голы: Кэмпбелл (25) — Майенда (76), Уотсон (90+5)

*На 34-й минуте гол Гаррисона Берроуза был отменен из-за офсайда

"Шеффилд Юнайтед": Купер — Чоудри, Ахмедходжич (Серики, 90+10), Робинсон, Берроуз — Брюстер (Брукс, 65), Пек (Дэвис, 90), Соуза, Хамер (Бреретон Диас, 72/Кеннон, 90+1) — Мур, Кэмпбелл (О'Хар, 65)

"Сандерленд": Паттерсон — Хьюм, Баллард, О'Нин (Мефам, 8), Циркин — Ригг (Робертс, 58), Нил (Уотсон, 73), Беллингем, Мандл (Изидор, 73) — Ле Фе, Майенда (Хьелде, 90+8)

Предупреждения: Брюстер (59), Бреретон Диас (85) — Мандл (68), Уотсон (90+6), Циркин (90+10)