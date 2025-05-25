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Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Битва за Лигу Чемпионов

Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Решающий матч сезона для обеих команд. Если "Челси" побеждает, то выходит в ЛЧ на следующий сезон, если побеждает "Ноттингем", то нужно еще надеяться на потерю очков от "Виллы" и тогда можно будет праздновать квалификацию.

Это самый интересный матч последнего тура, в котором обоим коллективам очень нужны три очка. Здесь ожидается настоящее сражение.

Стартовый свисток рпрозвучит в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 мая.

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Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. 18:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports Premium

Трансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале Setanta Sports Premium, который доступен эксклюзивно по подписке на Киевстар ТВ.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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