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Фанаты Сандерленда продемонстрировали безумную поддержку в матче своей команды
С такой поддержкой невозможно проиграть
Getty Images/Global Images Ukraine
"Сандерленд" сыграл заключительный тур сезона в Чемпионшипе против "Шеффилд Юнайтед". Коллективу удалось одержать волевую победу 2:1.
Болельщики клуба показали безумную поддержку своей команды в матче, чем заметно повлияли на заряженность игроков.
HERE. WE. GO. pic.twitter.com/ZbE9CZ4K7t— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) May 24, 2025
Примечательно, что вырвать победу "Сандерленду" удалось на 90+5 минуте матча.
Команда фактически поблагодарила фанатов и подарила им футбольный праздник.
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