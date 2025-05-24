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Фанаты Сандерленда продемонстрировали безумную поддержку в матче своей команды

Англия

С такой поддержкой невозможно проиграть

Фанаты Сандерленда продемонстрировали безумную поддержку в матче своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Сандерленд" сыграл заключительный тур сезона в Чемпионшипе против "Шеффилд Юнайтед". Коллективу удалось одержать волевую победу 2:1.

Болельщики клуба показали безумную поддержку своей команды в матче, чем заметно повлияли на заряженность игроков.

Примечательно, что вырвать победу "Сандерленду" удалось на 90+5 минуте матча.

Команда фактически поблагодарила фанатов и подарила им футбольный праздник.

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Сандерленд Шеффилд Юнайтед
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Источник:
Сандерленд
Опубликовал: Иван Коломиец
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