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Аморим определился со своим будущим в МЮ

Англия

Тренер уже сообщил команде

Аморим определился со своим будущим в МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" посреди сезона и вызвал надежды у болельщиков на изменение положения. Но результаты для клуба неутешительны: текущая 16-я строчка в чемпионате и проигранный финал ЛЕ "Тоттенхэму".

Однако португалец во время встречи с игроками на тренировочной базе сообщил, что останется главным тренером в следующем сезоне.

Отметим, что у португальского специалиста будет возможность подготовить команду уже с начала сезона, что вселяет веру в будущие достижения команды.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
David Ornstein
Опубликовал: Иван Коломиец
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