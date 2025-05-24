Аморим определился со своим будущим в МЮ

Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" посреди сезона и вызвал надежды у болельщиков на изменение положения. Но результаты для клуба неутешительны: текущая 16-я строчка в чемпионате и проигранный финал ЛЕ "Тоттенхэму".

Однако португалец во время встречи с игроками на тренировочной базе сообщил, что останется главным тренером в следующем сезоне.

Отметим, что у португальского специалиста будет возможность подготовить команду уже с начала сезона, что вселяет веру в будущие достижения команды.