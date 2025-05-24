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Аморим определился со своим будущим в МЮ
Тренер уже сообщил команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" посреди сезона и вызвал надежды у болельщиков на изменение положения. Но результаты для клуба неутешительны: текущая 16-я строчка в чемпионате и проигранный финал ЛЕ "Тоттенхэму".
Однако португалец во время встречи с игроками на тренировочной базе сообщил, что останется главным тренером в следующем сезоне.
Отметим, что у португальского специалиста будет возможность подготовить команду уже с начала сезона, что вселяет веру в будущие достижения команды.
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