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Игроку МЮ посоветовали искать новый клуб

Англия

Он не входит в планы тренера

Игроку МЮ посоветовали искать новый клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

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После неудачного финала сезона "красным дьяволам" прогнозируют изменения в составе и игре команды. Так под "чистку" попал один из известных игроков клуба.

Главный тренер Рубен Аморим посоветовал Алехандро Гарначо искать новый клуб, сообщает Давид Орнштейн.

В текущем сезоне аргентинец сыграл 58 поединков, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

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Источник:
David Ornstein
Опубликовал: Максим Кучер
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