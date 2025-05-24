Игроку МЮ посоветовали искать новый клуб

После неудачного финала сезона "красным дьяволам" прогнозируют изменения в составе и игре команды. Так под "чистку" попал один из известных игроков клуба.

Главный тренер Рубен Аморим посоветовал Алехандро Гарначо искать новый клуб, сообщает Давид Орнштейн.

В текущем сезоне аргентинец сыграл 58 поединков, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.