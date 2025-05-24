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Игроку МЮ посоветовали искать новый клуб
Он не входит в планы тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
После неудачного финала сезона "красным дьяволам" прогнозируют изменения в составе и игре команды. Так под "чистку" попал один из известных игроков клуба.
Главный тренер Рубен Аморим посоветовал Алехандро Гарначо искать новый клуб, сообщает Давид Орнштейн.
В текущем сезоне аргентинец сыграл 58 поединков, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.
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Источник:David Ornstein
Опубликовал: Максим Кучер
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