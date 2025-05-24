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Фергюсон рассказал, кому он обязан за свой этап карьеры в Манчестер Юнайтед

Англия

Бывший тренер объяснил, насколько важна была вера в него

Фергюсон рассказал, кому он обязан за свой этап карьеры в Манчестер Юнайтед

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Сэр Алекс Фергюсон считается одним из величайших тренеров в истории. В частности, его запомнили со времен управления "красными дьяволами". Однако шотландец начинал карьеру в "Манчестер Юнайтед" не совсем удачно.
Именно тогда в поддержку тренера стал Бобби Чарльтон, что и впоследствии подтвердил Фергюсон.

"Я обязан своей жизнью здесь Бобби. Он всегда верил в меня, и, кроме того, что он величайшая легенда этого клуба и величайший игрок, было прекрасно знать тебя. Мое время в "Юнайтед" было полно замечательных моментов, но больше всего – это моя дружба с Бобби и то, что он сделал для меня".

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За время управления шотландского тренера команде удалось выиграть рекордные 13 титулов Премьер-лиги, а также два титула Лиги чемпионов, пять Кубков Англии, четыре Кубка Лиги.

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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Источник:
Givemesport
Опубликовал: Иван Коломиец
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