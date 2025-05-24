Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фергюсон рассказал, кому он обязан за свой этап карьеры в Манчестер Юнайтед
Бывший тренер объяснил, насколько важна была вера в него
google.co.uk
Сэр Алекс Фергюсон считается одним из величайших тренеров в истории. В частности, его запомнили со времен управления "красными дьяволами". Однако шотландец начинал карьеру в "Манчестер Юнайтед" не совсем удачно.
Именно тогда в поддержку тренера стал Бобби Чарльтон, что и впоследствии подтвердил Фергюсон.
"Я обязан своей жизнью здесь Бобби. Он всегда верил в меня, и, кроме того, что он величайшая легенда этого клуба и величайший игрок, было прекрасно знать тебя. Мое время в "Юнайтед" было полно замечательных моментов, но больше всего – это моя дружба с Бобби и то, что он сделал для меня".
За время управления шотландского тренера команде удалось выиграть рекордные 13 титулов Премьер-лиги, а также два титула Лиги чемпионов, пять Кубков Англии, четыре Кубка Лиги.
Популярное сейчас
- Марино Пушич попрощался с Шахтером
- Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант
- Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание
- Облегчение для фанатов. Капитан Манчестер Сити определился со своим будущим после окончания контракта с клубом
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения