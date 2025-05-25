Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Астон Вилла" подходит к этому матчу очень мотивированной. Просто победы ей сегодня может не хватить. Нужно еще и надеяться на потерю очков соперниками. В то же время, МЮ уже мыслями в отпуске. Потому еще один провал совсем не повлияет на положение дел в команде.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире этот матч будет транслироваться только на платформе Setanta Sports App. Начало матча запланировано на 18:00, 25 мая.

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Главный арбитр: Томас Брамалл