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Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Победа нужна только одним
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" подходит к этому матчу очень мотивированной. Просто победы ей сегодня может не хватить. Нужно еще и надеяться на потерю очков соперниками. В то же время, МЮ уже мыслями в отпуске. Потому еще один провал совсем не повлияет на положение дел в команде.
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В прямом эфире этот матч будет транслироваться только на платформе Setanta Sports App. Начало матча запланировано на 18:00, 25 мая.
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Английская Премьер-лига, 38 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Томас Брамалл
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