Ньюкасл – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках матча 38-го тура АПЛ "Ньюкасл" будет принимать на своем поле "Эвертон" Виталия Миколенко. "Сороки" продолжают свою борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, поэтому победа в домашних стенах является почти обязательной задачей для них. Но удастся ли это подопечным Эдди Гау?

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Матч состоится в воскресенье, 25-го мая 2025-го года, в 18:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports ОТТ.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.