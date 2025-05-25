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Тоттенхэм - Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Тоттенхэм - Брайтон: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2025 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Тоттенхэм - Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче последнего тура чемпионата Англии между собой сыграют "Тоттенхэм", который обеспечил место в Лиге чемпионов на следующий сезон благодаря победе в Лиге Европы, и "Брайтон", который еще имеет шансы занять восьмую строчку, и это позволит им попасть в Лигу конференций в сезоне 2025/26, если этот турнир в этом году выиграет "Челси".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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