Тоттенхэм - Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче последнего тура чемпионата Англии между собой сыграют "Тоттенхэм", который обеспечил место в Лиге чемпионов на следующий сезон благодаря победе в Лиге Европы, и "Брайтон", который еще имеет шансы занять восьмую строчку, и это позволит им попасть в Лигу конференций в сезоне 2025/26, если этот турнир в этом году выиграет "Челси".

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Матч начнется в 18:00 по киевскому времени в воскресенье, 25-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.