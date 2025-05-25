У Джека Грилиша есть варианты продолжения карьеры

Джек Грилиш рассматривает вариант покинуть "Манчестер Сити".

Английский нападающий манчестерского клуба, который в этом сезоне не является основным игроком "горожан", планирует сменить клубную прописку. Уже появились клубы, которые не прочь усилить свой состав таким игроком.

Как сообщает TodoFichajes, к гонке за подписание Джека присоединился "Атлетико" Мадрид. "Астон Вилла" (за которую Грилиш уже выступал), "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" также заинтересованы в англичанине.

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В этом сезоне на его счету 32 матча во всех турнирах, 3 забитых мяча и 5 голевых передач.