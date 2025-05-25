Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Джека Грилиша есть варианты продолжения карьеры
Возможно, пора сменить команду ?
Фото: twitter.com/ManCity / Автор: неизвестен
Джек Грилиш рассматривает вариант покинуть "Манчестер Сити".
Английский нападающий манчестерского клуба, который в этом сезоне не является основным игроком "горожан", планирует сменить клубную прописку. Уже появились клубы, которые не прочь усилить свой состав таким игроком.
Как сообщает TodoFichajes, к гонке за подписание Джека присоединился "Атлетико" Мадрид. "Астон Вилла" (за которую Грилиш уже выступал), "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" также заинтересованы в англичанине.
В этом сезоне на его счету 32 матча во всех турнирах, 3 забитых мяча и 5 голевых передач.
Популярное сейчас
- Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
- Арда Туран в Шахтере: рискованный вызов или проект на будущее?
- Ничейный день для призеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Зинченко лаконично отреагировал на прощание де Брюйне с Ман Сити
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены