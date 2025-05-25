Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу близок к тому, чтобы покинуть команду. Об этом сообщает Николо Скира.

Англичанин не входит в планы главного тренера команды Рубена Аморима. Шоу готов покинуть "манкунианцев" в летнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Шоу 586 минут в 12 матчах. Большую часть кампании он провел в лазарете из-за травмы. Однако в недавнем финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" Люк сыграл 90 минут и оформил автогол рукой, который записали на Бреннана Джонсона. Этот гол стал решающим в матче.

Контракт Шоу рассчитан до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 16 млн евро.

Люк выступает за МЮ с 2014 года – тогда он перешел из “Саутгемптона” за 37,5 млн евро.