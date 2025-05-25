  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма

Англия

Португалец не рассчитывает на него

Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма

Фото:manutd.com

Новина українською

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу близок к тому, чтобы покинуть команду. Об этом сообщает Николо Скира.

Англичанин не входит в планы главного тренера команды Рубена Аморима. Шоу готов покинуть "манкунианцев" в летнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Шоу 586 минут в 12 матчах. Большую часть кампании он провел в лазарете из-за травмы. Однако в недавнем финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" Люк сыграл 90 минут и оформил автогол рукой, который записали на Бреннана Джонсона. Этот гол стал решающим в матче.

Контракт Шоу рассчитан до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 16 млн евро.

Читайте такжеЗащитник МЮ: Хуже уже некуда. Мы на самом дне

Люк выступает за МЮ с 2014 года – тогда он перешел из “Саутгемптона” за 37,5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба
yellow-arrow
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Люк Шоу Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости