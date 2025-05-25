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После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба

Англия

Грустно… Но это жизнь

После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" устроил прощание с защитником клуба.

Трент Александер-Арнольд провёл последнюю тренировку с "мерсисайдцами". Об этом он сообщил в своих сторис в Instagram.

После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба - изображение 1
После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба - изображение 2

Клуб подарил ему именную футболку в рамке и сделал общее фото, на котором защитник вместе с командой и тренерским штабом.

После 20 лет. Ливерпуль устроил прощание с защитником клуба - изображение 3

К слову, в прошлом году, "Ливерпуль" прощался с Тьяго Алькантарой, Жоэлем Матипом и тренерским штабом Юргена Клоппа по окончании последнего матча на "Энфилде".

Отметим, что при выходе Трента на замену в матче против "Арсенала" группа болельщиков "Ливерпуля" его освистала.

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В начале мая Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из "Ливерпуля".

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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