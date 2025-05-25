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Инсайдер рассказал о состоянии переговоров чемпиона Англии с защитником клуба Забарного
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер рассказал о состоянии переговоров чемпиона Англии с защитником клуба Забарного.
По информации Фабрицио Романо, переговоры "Ливерпуля" и "Борнмутом" по Милошу Керкезу продолжаются. Игрок заинтересован в переходе, а "Ливерпуль" - фаворит в гонке.
""Ливерпуль" остается фаворитом на подписание венгерского левого защитника, поскольку переговоры идут успешно и могут состояться в ближайшее время", - сообщил Романо.
В этом сезоне Милош Керкез сыграл в 40-ка матчах "Борнмута" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 6 голевых передач.
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TransferMarkt оценивает игрока в 35 млн евро.
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