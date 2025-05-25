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Целая группа игроков покинет Манчестер Юнайтед
На пороге кадровой революции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Похоже, Рубен Аморим начинает глобальную перестройку "Манчестер Юнайтед" под себя этим летом.
Как сообщает источник, клуб планирует попрощаться сразу с шестью исполнителями. Главная персона, которая может покинуть "красных дьяволов", – капитан команды Бруну Фернандеш, который тоже оказался в списках "на выход". Также там присутствуют такие игроки, как Гарначо, Каземиро, Хойлунд, Андре Онана и Зиркзе.
Параллельно "манкунианцы" договорились о переходе Матеуса Куньи из "Вулверхемптона".
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