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Манчестер Юнайтед согласовал трансфер нападающего с АПЛ за 70 миллионов евро
Очередной ценный новичок "манкунианцев"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья перейдет в Манчестер Юнайтед", сообщает Николо Скира.
Соглашение между клубами окончательно заключено. Сумма трансфера составит 70 миллионов евро и будет поделена на три платежа.
Контракт будет заключен на пять лет. Также включена опция автоматического продления еще на один сезон.
Кунья выступает за "волков" июля 2023 года. Тогда английский клуб купил бразильца у "Атлетико" за 50 млн евро.
В текущем сезоне нападающий провел 32 матча в АПЛ. На его счету 15 голов и шесть ассистов.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 55 млн евро.
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