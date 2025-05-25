АПЛ. Ноттингем Форест - Челси 0:1. Стойкие лондонцы не допустили сенсацию

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. Ноттингем. "Сити Граунд"

Арбитр: Энтони Тейлор

"Ноттингем Форест" - "Челси" 0:1



Голы: Колвилл 50

"Ноттингем Форест": Селс - Айна (Жота 83), Мурило, Миленкович, Уильямс - Домингес (Ейтс 68), Сангаре (Хадсон-Одои 57), Андерсон (Ейтс 68) - Гиббс-Уайт - Эланга, Вуд

"Челси": Санчес - Джеймс, Адарабиойо, Колвилл, Кукурелья - Фернандес, Кайседо, Палмер - Санчо (Лавия 62), Мадуэке (Дьюсбэри-Холл 86), Нету (Густо 78)



Предупреждения: Андерсон 32, Айна 79 - Кайседо 56, Адарабиойо 79

Вопреки заявлениям Марески на пресс-конференции, ротацию в составе он не произвел. Единственным изменением стал выход пропустившего игру с "Ман Юнайтед" Санчо вместо Джорджа.

Начали команды неспешно. Но благодаря разрезным передачам из глубины "Форест" дважды создал опасность у ворот "Челси". В последний момент мяч успевали выбить Джеймс и Колвилл.

Гости, в свою очередь, ответили аж на 30-й минуте. Мадуэке отдал Палмеру на фланг, тот прострелил на Нету, но португалец с нескольких метров пробил слета выше.

Несмотря на то, что "Челси" зависел от результатов "Ньюкасла" и "Астон Виллы" в паралелльных поединках, "пенсионеры" действовали крайне прагматично. Такой тактике, вполне возможно, поспособствовала и боязнь контратак "лесников".





Перед свистком на перерыв "Форест" мог выйти вперед. Айна навесил на линию вратарской на Вуда, но мяч после удара форварда головой полетел над перекладиной.

За упущенную возможность "Челси" наказал почти сразу после перерыва. Причем, первым ударом в створ. Кукурелья забросил вперед на Нету, тот покатил на дальнюю штангу, и эту передачу успешно замкнул Колвилл, отправив снаряд в пустые ворота.





Несмотря на образовавшееся отставание в счете, сломя голову бежать в атаку "Ноттингем" не стал.

Да и при всем желании со стороны подопечных Санту взломать гостей было крайне тяжело с учетом появления на поле трех оборонительных игроков вместо атакующих.

Настоящий штурм ворот "Челси" "Форесту" удалось организовать лишь в компенсированное время. Вуд освободился от опеки и пробил в падении с разворота - получилось выше перекладины.





Благодаря этой победе и поражению "Ньюкасла" "Челси" завершает сезон на четвертом месте, в зоне Лиги чемпионов, а "Ноттингем" остается на седьмой строчке, которая позволит клубу впервые за долгое время сыграть в еврокубках (Лиге конференций). Кстати, именно за последний турнир коллектив Марески будет бороться 28 марта с "Бетисом".