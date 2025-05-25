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Двойное удовольствие. Ливерпуль организовал для Кристал Пэлас чемпионский коридор

Англия
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Двойное удовольствие. Ливерпуль организовал для Кристал Пэлас чемпионский коридор

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" на "Энфилде" организовал для "Кристал Пэлас" чемпионский коридор.

Сначала "орлы" устроили коридор для хозяев поля, связанный с чемпионством в АПЛ. Футболисты "Ливерпуля" проходили и формировали коридор уже для "Кристал Пэлас".

Игроки гостей также прошли. "Кристал Пэлас" показал видео.

Напомним, что "Кристал Пэлас" стал обладателем Кубка Англии впервые в своей истории и сыграет с "Ливерпулем" в Суперкубке Англии 2025.

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Текстовую трансляцию матча между "Ливерпулем" и "Кристал Пэласом" читайте на нашем сайте.

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Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
Crystal Palace
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
25.05.2025 в 18:57
Гідно, з обох боків
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
25.05.2025 в 18:57
Гідно, з обох боків
Ответить
0
0

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