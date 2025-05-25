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Двойное удовольствие. Ливерпуль организовал для Кристал Пэлас чемпионский коридор
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" на "Энфилде" организовал для "Кристал Пэлас" чемпионский коридор.
Сначала "орлы" устроили коридор для хозяев поля, связанный с чемпионством в АПЛ. Футболисты "Ливерпуля" проходили и формировали коридор уже для "Кристал Пэлас".
Игроки гостей также прошли. "Кристал Пэлас" показал видео.
Premier League champions recognise FA Cup winners.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 25, 2025
Touch of class, @LFC ????#CPFC pic.twitter.com/WCl0LVno0s
Напомним, что "Кристал Пэлас" стал обладателем Кубка Англии впервые в своей истории и сыграет с "Ливерпулем" в Суперкубке Англии 2025.
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Текстовую трансляцию матча между "Ливерпулем" и "Кристал Пэласом" читайте на нашем сайте.
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