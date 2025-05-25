АПЛ. Фулхэм - Манчестер Сити 0:2. Гвардиола забирает бронзу чемпионата

"Манчестер Сити" сразу взял инициативу, контролируя мяч с помощью коротких точных передач. Сразу же пошла жесткая борьба и Саша Лукич нарушил правила, подарив "Сити" штрафной удар, но Омар Мармуш пробил значительно выше ворот. Далее "Сити" заработал угловой, однако команде не удалось забить после подачи.

Подопечные Гвардиолы продолжали давить и создавать все больше моментов. Впоследствии Матеус Нунеш пробил из-за пределов штрафной, но Лено снова был на высоте. Решающий момент наступил на 21-й минуте, когда Гюндоган забил феноменальный гол в падении через себя, открыв счет - 0:1. "Фулхэм" ответил лишь на 27-й минуте, когда Гарри Уилсон пробил в нижний левый угол, но Эдерсон совершил блестящий сейв. Адама Траоре пытался сыграть на добивании, но не смог пробить защитников.

"Фулхэм" начал действовать активнее и на 36-й минуте Том Кейрни нанес мощный удар, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Затем на Кенни Тете после великолепного прохода пробил в нижний угол ворот, но Эдерсон совершил еще один невероятный сейв. Андреас Перейра побежал добивать, но угол был слишком неудобным и поэтому удар игрока пролетел рядом с левой стойкой. "Манчестер Сити" под конец тайма попытался осуществить еще несколько навал, но благодаря великолепной игре Лено и защите "дачников" удвоить преимущество не удалось. После двух дополнительных минут Эндрю Мэдли дал свисток и команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом гостей.

Второй тайм начался со свистком Энди Мэдли. "Манчестер Сити" продолжил контролировать игру и уже на первых минутах создал опасный момент. В то же время Гарри Уилсон пытался ответить, но упустил возможность, неудачно выполнив последний пас в штрафную площадку. После розыгрыша неплохой комбинации гости сумели заработать угловой, однако он не принес желаемого результата. "Горожане" пытались подавать на Эрлинга Холанда, но частенько эти подачи блокировались.

"Фулхэму" нужно было менять игру и уже на 61-й минуте пошли замены: Гарри Уилсон уступил место Алексу Ивобе, а Андреас Перейра заменил Эмил Смит-Роу (Фулхэм).

"Дачники" освежили игру и побежали вперед сравнивать счет, Рауль Хименес получил идеальную поперечную передачу и пробил по воротам, но мяч пролетел мимо. Решающий момент наступил на 71-й минуте, когда Саша Лукич совершил подножку и Энди Мэдли не раздумывая указал на 11-метровую отметку. Эрлинг Холанд подошел к мячу и уверенно реализовал пенальти, отправив мяч в левый угол ворот - 0:2 (72'). "Фулхэм" сразу провел двойную замену: Адама Траоре и Том Кейрни уступили места Райану Сессеньону и Джошуа Кингу соответственно.

На 76-й минуте Холанд имел еще одну возможность отличиться, но пробил над перекладиной, упустив шанс. Гвардиола никуда не спешил и провел замену, выпустив Омара Мармуша вместо Фила Фодена. Стало понятно, что времени все меньше, ровно как и шансов у "дачников" одержать победу, или хотя бы вырвать ничью и обе команды просто доигрывали этот матч. За минуту до конца основного времени "Фулхэм" разыграл угловой короткой передачей и Алекс Ивоби помчался к воротам, но защитник Сити успел остановить этот проход и забрал мяч. Арбитр добавил 4 минуты, но чуда не произошло и "Манчестер Сити" одержал важную победу. Таким образом команда Хосепа Гвардиолы финишировала на третьем месте по итогам сезона АПЛ, уступив место чемпиону "Ливерпулю" и лондонскому "Арсеналу".

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Гюндоган (21), Холанд (72)

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено - Тете, Андерсен, Куэнка, Робинсон - Лукич(Берге, 87), Кейрни(Кинг, 74) - Уилсон (Ивоби, 61) Перейра(Смит-Роу, 62) Траоре, (Сессеньон, 74) - Хименес

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон - Аканджи, Гвардиол, Диаш, Нунеш - Гюндоган(Де Брюйне, 85), Нико - Мармуш(Фоден, 82), Доку(Савиньо, 74), Силва - Холанд(Эчверри, 85)

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