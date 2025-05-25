АПЛ. Ливерпуль поднимает трофей без победы в последнем туре, Забарный ассистом помогает Борнмуту красиво завершить сезон

Поговорим о шести матчах последнего тура Английской Премьер-лиги, которые практически не имели турнирного значения и проходили либо в товарищеской, либо лишь слегка конкурентной манере. Конечно, главной встречей среди таких был матч на "Энфилде", где болельщики ожидали вручения трофея своей команде и хотели увидеть победу. Также зацепим матчи с участием украинских футболистов. Поехали!

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Салах (85) — Сарр (9)

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Александер-Арнолд, 46), Конате (Жота, 62), ван Дейк, Робертсон (Эллиотт, 85) — Гравенберх, Джонс — Салах, Собослай (Нуньес, 62), Гакпо — Диас (Эндо, 69)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Лерма — Муньос, Хьюз (Эссе, 79 / Франса, 90+3), Камада, Митчелл — Сарр, Эзе (Девенни, 62) — Матета (Нкетиа, 62)

Предупреждения: Гравенберх (61)

Удаление: Гравенберх (68)

Все мы понимаем, что сегодня "Энфилд" собрался не просто посмотреть футбол, точнее далеко не для того, чтобы смотреть футбол. Главное событие - поднятие трофея АПЛ над головой их любимыми футболистами. Однако хотелось увидеть и неплохую игру от своей любимой команды перед тем, как начать громкое празднование чемпионства.

Но против такого были гости из Лондона. "Пэлас" не так давно выиграл свой первый трофей в истории, они на кураже после той победы готовы и дальше прибивать любого соперника. Уже на 9-й минуте Исмаила Сарр открыл счет после передачи от Тайрика Митчелла. Логичный гол после активного старта гостей.

Трудно сказать, что "Ливерпуль" как-то активно налегал на ворота соперника и прямо был близок к тому, чтобы по крайней мере сравнять счет в первом тайме. Но после гола инициатива перешла к хозяевам, они просто не могли воплотить ее в острые моменты, а из-за этого и в забитые голы также. Просто мерсисайдцы уже морально истощены после этого сезона, последние матчи они откровенно доигрывают.

Во втором тайме удаление получил Райан Гравенберх за два неосторожных фола. В этот момент показалось, что с положительным результатом сегодня хозяева могут прощаться. Арне Слот сделал несколько атакующих замен и это помогло увеличить давление на ворота Хендерсона. "Пэлас" уже вроде и согласились полностью отдать инициативу и играть на контратаках. Но гол никак не залетал. Здесь уже и частично не везло мерсисайдцам. Салах все же смог хотя бы сравнять, чтобы не завершать вообще печально. На этом команды и разошлись, а "Энфилд" наконец начал как следует праздновать.

"Борнмут" — "Лестер" 2:0

Голы: Семеньо (74, 88)

Еще один матч, который не имел никакого турнирного значения. Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишен" на последний тур против "Лестера". За "лис" уже не играл Джейми Варди, ведь он захотел закончить свою карьеру в клуб на отметке в 500 сыгранных матчей.

"Борнмут" был фаворитом в этом матче, причем с отрывом. Стартовый состав от Ираолы также выставлен основной, они хотели победы и порадовать болельщиков. Но сам матч получился не настолько простым. Преимущество у хозяев было ощутимое, вот только реализация сегодня просто катастрофическая.

Реализация вернулась в чат только во втором тайме, на 65-й минуте хозяева открыли счет, но гол отменили из-за нарушения правил перед этим. Но через 10 минут Илья Забарный все же помог своей команды забить легитимный гол, именно после его скидки головой отличился Антуан Семеньо. Этот гол напрашивался очень давно. А затем Семенйор забил во второй. Логичная и справедливая победа хозяев.

"Вулверхэмптон" — "Брентфорд" 1:1

Голы: Мунетси (75) — Мбемо (20)

Еще один матч с украинцем в составе. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе "Брентфорда" на последний тур против "волков". У "пчел" был лишь призрачный шанс на то, что восьмое место даст проход в Лигу Конференций, поэтому реальной мотивации, наверное, не было.

Это была относительно равная игра и вопрос лишь в том, кто лучше реализует то, что создаст. Как оказалось, здесь между командами равенство. Обменялись они голами, один на тайм, пожали руки и разошлись миром.

"Ипсвич" — "Вест Хэм" 1:3

Голы: Броудхед (52) — Уорд-Прауз (43), Боуэн (55), Кудус (87)

Последний матч для "Испвича" в АПЛ, противостояли они неудачникам из "Вест Хэма", которые хоть и не вылетели, но провели чрезвычайно плохой сезон и проблесков с Грэмом Поттером не очень заметно.

"Молотобойцы" выглядели фаворитами, этот статус они и подтвердили. Конечно, можно вспомнить о голе Броудхеда, но он выглядел скорее как гол престижа. Гости были сильнее, переиграли соперника и забрали свое.

"Саутгемптон" — "Арсенал" 1:2

Голы: Стюарт (56) — Тирни (43), Эдегор (90)

Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды Микеля Артеты на достаточно простой матч на выезде против "Саутгемптона", который уже давно вылетел в Чемпионшип. Провел украинец 70 минут и получил неплохие оценки от статистических порталов. Однако результативными действиями не отметился.

Да и его команда, которая вышла экспериментальным составом, имела немного проблем в матче с аутсайдером. Но такой состав - сознательный выбор от главного тренера. Подобный состав показал соответствующую игру, но вырвать три очка на последних минутах все же удалось, когда вышли Эдегор и Сака.

"Саутгемптон" в последнем туре немного порадовал местную публику, хотя и не смог одержать итоговую победу или ничью. Но игра была неплохой от них.

"Тоттенхэм" — "Брайтон" 1:4

Голы: Соланке (17, с пенальти) — Хиншелвуд (52, 64), О'Райли (87, с пенальти), Гомес (90+3)

Команда Анге Постекоглу продолжает праздновать победу в Лиге Европы, поэтому этот матч точно не был для них чрезвычайно принципиальным. Хотя в последней игре сезона хотелось порадовать своих болельщиков.

Все же не получилось. Соланке вывел свою команду вперед, но во втором тайме Гиншелвуд оформил дубль, а под конец все переросло в откровенный разгром. Все три очка ушли "чайкам". Им было нужнее, ведь оставалась небольшая надежда на то, что 8-е место может дать еврокубки на следующий сезон. Поэтому не ругаем "шпор", они пусть себе празднуют. Ну а "Брайтон" забирает восьмую строчку в таблице, очень хороший сезон от подопечных Фабиана Хюрцелера.