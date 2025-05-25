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Впервые в карьере. Вратаря Астон Виллы удалили в матче АПЛ

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Впервые в карьере. Вратаря Астон Виллы удалили в матче АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратаря "Астон Виллы" удалили в матче АПЛ.

На второй компенсированной к первому тайму минуте, Эмилиано Мартинес вбежал в штрафную и прыгнул на Хойлунда.

Арбитр показал вратарю прямую красную карточку, и аргентинец вынужден был уйти из поля.

Унаи Эмери совершил замену – вместо Марко Асенсиол выпустил Робина Ольсена.

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К слову, это первая красная карточка вратаря за основную команду. До этого он получал удаление, выступая за "Арсенал U21".

После первого тайма "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" игрвали вничью 0:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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