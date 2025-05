Впервые в карьере. Вратаря Астон Виллы удалили в матче АПЛ

Вратаря "Астон Виллы" удалили в матче АПЛ.

На второй компенсированной к первому тайму минуте, Эмилиано Мартинес вбежал в штрафную и прыгнул на Хойлунда.

Арбитр показал вратарю прямую красную карточку, и аргентинец вынужден был уйти из поля.

EMI MARTINEZ RECEIVES HIS FIRST CAREER STRAIGHT RED CARD AFTER TAKING OUT RASMUS HOJLUND ???? pic.twitter.com/4KeSlUiKoz