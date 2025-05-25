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Впервые в карьере. Вратаря Астон Виллы удалили в матче АПЛ
По делу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратаря "Астон Виллы" удалили в матче АПЛ.
На второй компенсированной к первому тайму минуте, Эмилиано Мартинес вбежал в штрафную и прыгнул на Хойлунда.
Арбитр показал вратарю прямую красную карточку, и аргентинец вынужден был уйти из поля.
EMI MARTINEZ RECEIVES HIS FIRST CAREER STRAIGHT RED CARD AFTER TAKING OUT RASMUS HOJLUND ???? pic.twitter.com/4KeSlUiKoz— ESPN FC (@ESPNFC) May 25, 2025
Унаи Эмери совершил замену – вместо Марко Асенсиол выпустил Робина Ольсена.
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К слову, это первая красная карточка вратаря за основную команду. До этого он получал удаление, выступая за "Арсенал U21".
После первого тайма "Астон Вилла" и "Манчестер Юнайтед" игрвали вничью 0:0.
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