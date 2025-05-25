АПЛ. Ньюкасл – Эвертон 0:1. Сороки проиграли, но в Лиге чемпионов все-таки сыграют

Александер Исак вернулся в состав "Ньюкасл" на заключительную игру сезона АПЛ, что, очевидно, не может не радовать Эдди Хау, учитывая, что его команде надо побеждать в этом матче, чтобы не беспокоиться за свое место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Начало игры было за "сороками". Они больше контролировали мяч и первыми начали создавать моменты. На 3-й минуте они заработали штрафной удар, однако Виталий Миколенко был первым на мяче после навеса и выбил его на угловой. А вот на 5-й Энтони Гордон решил нанести дальний удар по воротам Пикфорда, но мяч пролетел над перекладиной. Однако "Эвертон" не приехал просто сидеть в защите, поэтому они смогли немного выровнять игру и создать несколько моментов в первые 15 минут матча. Впрочем, все они были без серьезной угрозы для ворот Ника Поупа. Но на 22-й "ириски" заработали штрафной удар в примерно 40 метрах от ворот "Ньюкасла" и, как ни странно, Алькарас решил пробить с этого расстояния. Однако Поуп спокойно забрал мяч. Но удар в створ в протокол все-таки был записан, причем первый в матче для обоих коллективов. Второго же долго ждать не пришлось, ведь уже на 24-й Гарнер нанес удар из-за штрафной, и на этот раз у Поупа было больше работы, однако англичанин выполнил великолепный сейв, который превратился в контратаку "сорок", которую, ценой желтой, пришлось останавливать Гуйе.

Все это время "Ньюкасл" хоть и контролировал мяч, но не создал ни одного по-настоящему серьезного момента. Это, вероятно, не понравилось Тонали, поэтому на 31-й мы наконец увидели первые удара в створ ворот гостей. Итальянец нанес дальний удар, но Пикфорд был на месте и парировал сначала попытку полузащитника, а затем и добивание от Исака. А вот на 36-й хозяева таки прижали "Эвертон", подав подряд аж 4 угловых удара, но безуспешно. Зато великолепный момент создали подопечные Дэвида Мойеса. На 39-й минуте Миколенко получил мяч на фланге и выполнил хороший навес в штрафную, на который откликнулся Алькарас, но Поуп перевел мяч на угловой. До конца тайма лучшего момента команды так и не создали. В перерыве Эдди Гау нужно что-то менять, потому что вряд ли ему понравилось то, что он увидел в первые 45-й минут.

И он изменил. На второй тайм вместо Энтони Гордона вышел Джо Уиллок. Но это не помогло, потому что первый момент был у "Эвертона", когда Гаррисон прострелил в штрафную, но защита "Ньюкасла" справилась с этим, хотя "ириски" и апеллировали на пенальти из-за игры рукой Ливраменто. Не торопились хозяева забивать, зато моменты создавал "Эвертон". На 53-й минуте Алькарас нанес очередной удар в этом матче, но Поуп совершил очередной сейв. На 57-й еще один шанс был у гостей. Гаррисон принял мяч в штрафной, но нанести точный удар ему не удалось. На 59-й наконец-то неплохой момент был у хозяев. Барнс откликнулся в штрафной на навес от Ливраменто с фланга и даже смог пробить головой, но удар не был настолько сильным, чтобы создать проблемы для "Эвертона". На 62-й навес уже делал сам Барнс, но мяч забрал Пикфорд.

Но мы все-таки увидели гол в этом матче. И это, конечно, был не "Ньюкасл". На 65-й минуте Миколенко и Алькарас решили повторить то, что они делали в конце первого тайма, а именно навес от украинца и удар от аргентинца, и на этот раз Поуп не спас. После этого гола "Ньюкасл" опустился на 6 место в турнирной таблице АПЛ. Лига чемпионов под угрозой, но по состоянию на 76-ю минуту "Ньюкасл" так и не смог забить, но, к счастью для "сорок", в параллельном матче "Ман Юнайтед" забил в ворота "Астон Виллы", поэтому подопечные Хау вернулись в зону Лиги чемпионов. "Ньюкасл", конечно, пытался забить, потому что проигрывать в последнем домашнем матче сезона не хотелось. Например, на 80-й минуте Шер нанес дальний удар, но мяч пролетел чуть выше ворот. Однако после того, как на 87-й минуте "МЮ" забил второй гол в ворота "Виллы", страх "Ньюкасла" потерять место в зоне ЛЧ почти развеялся. Поэтому команды просто доигрывали матч, но в компенсированное время все-таки обменялись прекрасными возможностями. Сначала Калверт-Льюин прорвался в штрафную и пробил низом, но Поуп был на месте, а затем свои удары нанесли Шер и Бруну Гимараес, но ни один из них не завершился голом. Рефери сигнализировал об окончании поединка.

Виталий Миколенко был в шаге от того, чтобы своим ассистом перечеркнуть все надежды "Ньюкасла" относительно Лиги чемпионов, но на помощь "сорокам" пришли их соперники в борьбе за это самое место. Повезло? Возможно, но факт остается фактом – "Ньюкасл" завершает сезон АПЛ 2024/25 на пятом месте, а значит в следующем сезоне сыграет в самом престижном клубном турнире Европы. Ну а "Эвертон" остался на своем 13-м месте.

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ньюкасл" – "Эвертон" 0:1

Гол: Алькарас (65)

"Ньюкасл": Поуп – Шер, Ботман (Триппьер, 63), Берн – Мерфи (Уилсон, 71), Гимараэс, Тонали, Ливраменто – Барнс (Осула, 88), Гордон (Уиллок, 46) – Исак

"Эвертон": Пикфорд – Янг, О'Брайен, Кин, Миколенко – Гарнер, Гуйе – Гаррисон, Алькарас (Дукуре, 76), Ндиайе (Макніл, 76) – Бету (Калверт-Льюин, 88)

Предупреждения: Шер (38) – Гуйе (25), Янг (78), Миколенко (82), Гарнер (84)