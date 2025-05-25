АПЛ. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:0. Незабываемое прощание Эмилиано Мартинеса

Английская Премьер-лига, 38 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

"Астон Вилле" сегодня нужна была только победа. Более того, параллельно соперники за зону ЛЧ очень помогали: "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл" проигрывали, так что было бы и ничьей достаточно. Но подопечные Эмери не по-доброму удивили. И еще задолго до удаления голкипера.

Эмилиано Мартинес качественно сыграл в первом тайме. Это его заслуга, что на перерыв хозяева ушли с "баранкой" в графе забитых. Кстати, скорее всего, этот поединок был последним в его карьере за "Виллу". И хотел он уйти, очевидно, громко.

На пятой минуте дважды бил Маунт – спас аргентинец гостей в этих моментах. Потом еще несколько раз хозяева пробивали в створ, но в зону Мартинеса. Эмилиано и здесь играл уверенно. На 29 минуте не пропустить ему помогла штанга: после прострела Магуайра пробивал Далот и попал в каркас ворот. "Вилла" так и ничем интересным до перерыва не отличились у чужих ворот.

А вот возле своих… В компенсированное время был удален Эмилиано Мартинес. Кэш обрезался и отдал пас на Хойлунна. Голкипер побежал исправлять ситуацию и очевидно сфолил за пределами штрафной. Теперь аргентинец точно пошел громко.

Emi Martinez is SENT OFF for this foul on Rasmus Hojlund ????@AVFCOfficial will play the rest of the match with ten players at Old Trafford...#MUNAVL pic.twitter.com/EkWTF2R8hh — Premier League (@premierleague) May 25, 2025

После перерыва преимущество МЮ закрепилось. И стало качественним, а не просто количественним. На 49 минуте хозяева оформили гол из офсайда, практически сразу Каземиро попал в штангу. А на 76 минуте счет все-таки был открыт. Фернандеш выдал прекрасную навесную передачу на Диалло – тот головой пробил мимо голкипера. Очередное результативное действие португальца, седьмой гол в текущем сезоне АПЛ для ивуарийца.

Свеженький Эриксен вышел на поле и взял на себя инициативу. Два неплохих дальних удара на его счету – мяч летел рядом с целью. А на 87-й минуте он реализовал пенальти, который заработал на себе Диалло. Прощальный гол датчанина за МЮ. Летом он покинет команду.

В итоге "Астон Вилла" финишировала шестой. "Ньюкасл", который проиграл "Эвертону", должен выставиться "Манчестер Юнайтед". Если бы не первая победа МЮ за последние девять туров в АПЛ, “сороки” бы в следующем сезоне слышали гимн Лиги Европы, а не Лиги чемпионов. Эмери стоял разочарованный после матча. А каково еще быть, когда столько сил было положено для того, чтобы выйти из ямы, однако в итоге упали на последнем рубеже…

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" 2:0

Голы: Диалло 76, Эриксен 87 (пен.)

"Манчестер Юнайтед": Баиндир – Линделоф, Магуайр, Хэвен (Эванс 67) – Мазрауи (Далот 20 (Мейну 46)), Фернандеш, Каземиро, Доргу – Диалло, Маунт (Эриксен 67) – Хойлунн (Оби 81)

"Астон Вилла": Э. Мартинес – Кэш, Конса, Торрес, Матсен – Камара (Баркли 84), Амаду Онана (Дж. Рэмзи 63) – Роджерс (Мален 84), Асенсио (Ольсен 45+4), Макгинн (Тиллеманс 62) – Воткинс.

Предупреждения: Диалло 45+1, Казэмиро 90+4 – Камара 73, Роджерс 81

Удаление: Э. Мартинес (прямая красная)