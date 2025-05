АПЛ. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:0. Незабываемое прощание Эмилиано Мартинеса

Английская Премьер-лига, 38 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

"Астон Вилле" сегодня нужна была только победа. Более того, параллельно соперники за зону ЛЧ очень помогали: "Ноттингем Форест" и "Ньюкасл" проигрывали, так что было бы и ничьей достаточно. Но подопечные Эмери не по-доброму удивили. И еще задолго до удаления голкипера.

Эмилиано Мартинес качественно сыграл в первом тайме. Это его заслуга, что на перерыв хозяева ушли с "баранкой" в графе забитых. Кстати, скорее всего, этот поединок был последним в его карьере за "Виллу". И хотел он уйти, очевидно, громко.

На пятой минуте дважды бил Маунт – спас аргентинец гостей в этих моментах. Потом еще несколько раз хозяева пробивали в створ, но в зону Мартинеса. Эмилиано и здесь играл уверенно. На 29 минуте не пропустить ему помогла штанга: после прострела Магуайра пробивал Далот и попал в каркас ворот. "Вилла" так и ничем интересным до перерыва не отличились у чужих ворот.

А вот возле своих… В компенсированное время был удален Эмилиано Мартинес. Кэш обрезался и отдал пас на Хойлунна. Голкипер побежал исправлять ситуацию и очевидно сфолил за пределами штрафной. Теперь аргентинец точно пошел громко.

Emi Martinez is SENT OFF for this foul on Rasmus Hojlund ????@AVFCOfficial will play the rest of the match with ten players at Old Trafford...#MUNAVL pic.twitter.com/EkWTF2R8hh