Ноттингем Форест во второй раз будет играть в еврокубках за последние 40 лет

Поражение в 38-м туре в домашнем матче с "Челси" (0:1) не позволило "лесникам" подняться выше 7-го места. Впрочем, для путевки в Лигу конференций этого оказалось достаточно.

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"Красные" только 6 раз играли в клубных турнирах УЕФА. Трижды команда выступала в Кубке европейских чемпионов (1978/79, 1979/80 и 1980/81), дважды выиграв турнир.

Еще в трех случаях "Форест" представлял Англию в Кубке УЕФА (1983/84, 1984/85 и 1995/96). Дважды коллектив пробивался в ¼ финала, а в 1984 году играл на стадии ½.