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Гвардиола во второй раз в своей тренерской карьере завершил чемпионат ниже 2-го места
Горожане завоевали бронзу только в последнем туре
Getty Images / Global Images Ukraine
По итогам АПЛ 2024/25 "Манчестер Сити" занял третье место. За всю тренерскую карьеру Пепа Гвардиолы это второй случай, когда его подопечные не выиграли золото или серебро.
Впервые подобное произошло в дебютном сезоне специалиста во главе "горожан" в кампании 2016/17. Тогда "небесно-голубым" хватило 78 очков только для третьей строчки.
Во всех остальных чемпионатах Пеп финишировал в топ-2. Это касается и его первого тренерского опыта в группе 5 Терсеры 2007/08 (на тот момент 4-й дивизион Испании). Тогда он завершил выступление с дублем "Барселоны" на вершине таблицы.
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