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Микель Артета объяснил, почему Арсеналу было важно не потерять второе место в турнирной таблице АПЛ

Англия

Также рассказал, когда начнет думать о следующем сезоне

Микель Артета объяснил, почему Арсеналу было важно не потерять второе место в турнирной таблице АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье, 25-го мая, в АПЛ отыграли последний тур чемпионата. "Арсенал" приехал в гости к "Саутгемптону", где одержал победу со счетом 2:1. "Канониры" завершили сезон на 2-м месте в турнирной таблице с 74 очками. Это уже третье подряд серебро для них и главный тренер Микель Артета объяснил, почему это было важно.

"Если ты уже не лучший, то будь лучшим среди остальных. Я говорил это много раз. И это совсем другое – делать это три сезона подряд. Если посмотреть на количество очков, которые мы набрали за эти три года, на стабильность, на уровень выступлений в чемпионате – он есть. Независимо от всего, это самая сложная лига, которую когда-либо видел этот чемпионат. И этот сезон – тоже самый сложный. Мы должны это ценить. И уже из этого можно строить все, что угодно. Но надо понимать, что позволило нам зайти так далеко. потому что больше ничего не останется, кроме как побеждать.

Я немедленно начну думать о следующем сезоне. Потому что уже завтра мы будем обсуждать некоторые вещи и принимать решения. Все, что касается подготовки к предсезонке и первых недель нового сезона, было запланировано еще два-три месяца назад. Поэтому мы в очень хорошей ситуации. И как только я начинаю об этом думать, появляется ощущение волнения, а это всегда хороший знак", – сказал Артета.

Добавим, что "Арсенал" отстал от первого "Ливерпуля" на 10 очков, тогда как опередил третий "Ман Сити" на 3 балла.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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