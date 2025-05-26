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Ассист Миколенко. Ньюкасл - Эвертон 0:1. Видеообзор матча
"Сороки" чуть не пролетели мимо ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" минимально обыграл "Ньюкасл" в 38-м туре чемпионата Англии.
Единственный гол в поединке после передачи украинского защитника Виталия Миколенко забил Карлос Алькарас.
Несмотря на поражение, "Ньюкасл" закончил сезон в топ-5 и остался в зоне Лиги чемпионов.
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АПЛ, 38-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
"Ньюкасл" – "Эвертон" 0:1
Гол: Алькарас (65)
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