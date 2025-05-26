  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ассист Миколенко. Ньюкасл - Эвертон 0:1. Видеообзор матча

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ассист Миколенко. Ньюкасл - Эвертон 0:1. Видеообзор матча

Англия

"Сороки" чуть не пролетели мимо ЛЧ

Ассист Миколенко. Ньюкасл - Эвертон 0:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" минимально обыграл "Ньюкасл" в 38-м туре чемпионата Англии.

Единственный гол в поединке после передачи украинского защитника Виталия Миколенко забил Карлос Алькарас.

Несмотря на поражение, "Ньюкасл" закончил сезон в топ-5 и остался в зоне Лиги чемпионов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

"Ньюкасл" – "Эвертон" 0:1

Гол: Алькарас (65)

По теме
yellow-arrow
Капитан Ливерпуля поделился эмоциями после празднования чемпионства
yellow-arrow
Наставник Ливерпуля рассказал о планах на следующий сезон
yellow-arrow
Микель Артета объяснил, почему Арсеналу было важно не потерять второе место в турнирной таблице АПЛ
Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ньюкасл Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости