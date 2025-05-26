Наставник Ливерпуля рассказал о планах на следующий сезон

"Ливерпуль" завершил свой чемпионский сезон ничьей (1:1) против "Кристал Пэлас". После празднования наставник "красных" Арне Слот посетил пресс-конференцию, где рассказал о планах на следующий сезон.

"Надеюсь, что в следующем сезоне аппетит будет большим, но мы увидим это, когда начнется предсезонка. Несколько игроков уже показали, что могут побеждать неоднократно. Я говорю о тех, кто уже выигрывал чемпионат и Лигу чемпионов здесь, и это те игроки, которые год за годом продолжают демонстрировать уровень, даже когда не выигрывают. А несколько игроков выиграли свое первое чемпионство, и теперь они должны доказать, что обладают той же ментальностью, что и те, кто уже выигрывал здесь.

Мне интересно быть частью этого процесса. Мы знаем, что снова будет сложно. Уже в этом сезоне было очень сложно. Следующий, вероятно, будет не менее сложным или даже тяжелее, потому что клуб, с которым мы соревновались в этом сезоне, каждое трансферное окно инвестирует значительные средства, и, вероятно, сделает это снова летом.

Радикальных изменений от нас вы, вероятно, не увидите, потому что это было бы странно после выигрыша чемпионата. Но даже если команда останется в том же составе, мы можем улучшить игру. Мы должны усовершенствоваться с этой командой, но если мы сможем подписать новых игроков, то, возможно, придется немного адаптироваться к их качествам", – сказал Слот.