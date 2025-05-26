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Капитан Ливерпуля поделился эмоциями после празднования чемпионства
Особый день
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" получил заветный трофей после ничьей (1:1) с "Кристал Пэлас" в заключительном туре сезона. Капитан "красных" Вирджил ван Дейк после игры принял драгоценный кубок и начал громкие празднования на поле и трибунах "Энфилда". После этого капитан поделился своими эмоциями с медиа.
"Это было очень эмоционально. Особый день. Особый день для моей мамы, моей жены, моих детей. Это невероятно – быть чемпионами, и никто не сможет забрать это у нас. Очевидно, я выбрал этот клуб, потому что чувствовал, что это возможно, что появится эта связь. Я люблю этот клуб, люблю фанов, люблю то, за что стоит "Ливерпуль". Я очень рад, что продлил контракт еще на два года. Любовь не остается незамеченной, так что продолжайте.
Я четко дал понять, что хочу, чтобы Алан Хансен вручил мне трофей, а также Марк и Джо из Фонда Оуэна Маквея, потому что я достаточно тесно сотрудничаю с ними за кулисами. Я очень хотел, чтобы именно Алан Хансен был здесь и вручил мне кубок. Я рад, что он захотел это сделать, потому что я уже встречался с ним раньше, и, безусловно, он один из лучших центральных защитников в истории "Ливерпуля". Это было предначертано судьбой, и выглядело это тоже замечательно", – сказал ван Дейк.
Напомним, что это чемпионство стало вторым для "Ливерпуля" в эпоху Премьер-лиги.
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