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Голевой пас Забарного. Борнмут - Лестер 2:0. Видеообзор матча

Англия

Слегка неожиданно

Голевой пас Забарного. Борнмут - Лестер 2:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Борнмут" добыл тяжелую победу над "Лестером" в 38-м туре чемпионата Англии.

Дубль в поединке оформил Семеньо. Результативную передачу на свой счет записал украинский центрбек Илья Забарный.

"Борнмут" в таблице финишировал 9-м, "Лестер" - 18-м, в зоне вылета.

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АПЛ, 38-й тур

"Борнмут" — "Лестер" 2:0

Голы: Семеньо (74, 88)

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АПЛ Борнмут Лестер Сити Илья Забарный
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