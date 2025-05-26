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Голевой пас Забарного. Борнмут - Лестер 2:0. Видеообзор матча
Слегка неожиданно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" добыл тяжелую победу над "Лестером" в 38-м туре чемпионата Англии.
Дубль в поединке оформил Семеньо. Результативную передачу на свой счет записал украинский центрбек Илья Забарный.
"Борнмут" в таблице финишировал 9-м, "Лестер" - 18-м, в зоне вылета.
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АПЛ, 38-й тур
"Борнмут" — "Лестер" 2:0
Голы: Семеньо (74, 88)
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