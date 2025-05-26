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Удаление не помешало отыграться. Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионская игра проигрышной не стала
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" вырвал ничью у "Кристал Пэлас" в последнем туре английской Премьер-лиги.
Сперва "красные" пропустили на 9-й минуте, в середине второго тайма остались в меньшинстве после удаления Раяна Гравенберха, но уже в концовке восстановили паритет благодаря голу Мохамеда Салаха.
Таким образом, "Ливерпуль" становится чемпионом Англии, а "Кристал Пэлас" заканчивает сезон 12-м в таблице.
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АПЛ, 38-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 1:1
Голы: Салах (85) — Сарр (9)
Удаление: Гравенберх (68)
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