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Унаи Эмери признал, что Астон Вилла не заслуживала очков в матче против Манчестер Юнайтед
Однако они третий сезон подряд в еврокубках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" уступила "Ман Юнайтед" на "Олд Траффорд" со счетом 0:2. Наставник "Виллы" Унаи Эмери был разочарован упущенной возможностью, ведь его команда не смогла гарантировать себе место в Лиге чемпионов.
"Сегодня мы упустили возможность, но мы не заслуживали большего. Мы начали матч слабо – как командно, так и индивидуально. Ключевым моментом стало удаление Эмилиано Мартинеса, и, конечно, после этого нам нужно было проявить стойкость, обороняться глубоко, защищать ворота, верить, что сможем что-то создать в атаке, в частности после стандартов.
Мы забили гол, и обычно в таком моменте, если бы арбитр правильно оценил ситуацию и не поспешил со свистком, после просмотра VAR гол был бы засчитан. Мы видели это по телевизору. Но мы делаем ошибки, игроки – тоже, и судьи иногда тоже. Мы должны это принять. Мы проиграли и не заслуживали большего.
Я разочарован сегодня, но мы будем играть в Лиге Европы. В прошлом году – Лига конференций, в этом году – Лига чемпионов, в следующем – Лига Европы. Играть в Европе – важно, и три сезона подряд – это показатель нашей стабильности", – сказал Эмери.
Добавим, что "Астон Вилла" заняла шестое место в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. "Ньюкасл", занявший пятое место, имел столько же очков, но опередил команду Эмери по дополнительным показателям.
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