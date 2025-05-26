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Тяжелая победа синих в борьбе за выход в ЛЧ. Ноттингем Форест - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча
Реализация была лучше у гостей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" минимально переиграл "Ноттингем Форест" в заключительном туре чемпионата Англии.
Единственный гол в поединке забил Леви Колвилл.
"Челси" финишировал в АПЛ на 4-м месте, "Форест" - на 7-м.
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Английская Премьер-лига. 38-й тур.
25 мая. Ноттингем. "Сити Граунд"
"Ноттингем Форест" - "Челси" 0:1
Гол: Колвилл 50
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