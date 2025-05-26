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Тяжелая победа синих в борьбе за выход в ЛЧ. Ноттингем Форест - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия

Реализация была лучше у гостей

Тяжелая победа синих в борьбе за выход в ЛЧ. Ноттингем Форест - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" минимально переиграл "Ноттингем Форест" в заключительном туре чемпионата Англии.

Единственный гол в поединке забил Леви Колвилл.

"Челси" финишировал в АПЛ на 4-м месте, "Форест" - на 7-м.

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Английская Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая. Ноттингем. "Сити Граунд"

"Ноттингем Форест" - "Челси" 0:1

Гол: Колвилл 50

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