Главный тренер Челси доволен выходом команды в Лигу чемпионов

Наставник "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда может быть довольна своей работой в этом сезоне, завершив кампанию АПЛ на четвертом месте и получив путевку в Лигу чемпионов. Все решалось в последний день сезона в выездном матче против "Ноттингем Форест", в котором "синие" одержали победу (1:0).

"Я очень доволен по многим причинам. Прежде всего потому, что игроки это заслужили. Они работали упорно с первого дня. Клуб, футболисты, спортивные директора – все мы двигались в одном направлении.

У нас есть свой стиль, мы хотим достигать результатов в рамках нашей игры. И сегодня игроки были на высоте, потому что мы еще и немного подстроились, изменили подход к игре без мяча. Атмосфера на этом стадионе была очень сложной, но команда прекрасно с ней справилась. Я считаю, что с января мы провели много хороших матчей, даже если не все в медиа это признавали. И сегодня мы достигли важной цели для клуба, поэтому мы счастливы.

Мы работаем в среде, где нас оценивают по результатам. Вероятно, если бы сегодня мы не выиграли, некоторые люди назвали бы наш сезон катастрофой. Но это не так. Я уже много раз говорил – этот сезон уже был хорошим. Мы поднялись с 12-го места три года назад до 6-го в прошлом сезоне, а теперь финишировали четвертыми. И это с самым молодым составом в истории Премьер-лиги. Поэтому я очень доволен", – сказал Мареска.