Ливерпуль сделал первое официальное предложение по трансферу звезды Байера 

"Ливерпуль" еще не успел отойти от празднования своего 20-го чемпионского титула после вчерашнего матча на "Энфилде" против "Кристал Пэлас" (1:1), а уже начал активно работать над усилением состава для следующего сезона.

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Как сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, "Ливерпуль" сделал первое официальное предложение по Флориану Виртцу – более 100 миллионов евро с учетом бонусов. Переговоры между "красными" и "Байером" продолжаются и сегодня возобновились, чтобы как можно быстрее закрыть сделку. Немецкий полузащитник уже сообщил "Байеру" о том, что он хочет перейти только в "Ливерпуль".

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Добавим, что в сезоне 2024/25 Виртц сыграл 45 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.